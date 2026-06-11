В Чебоксарах мужчина снимал девушек в купальниках и отказался удалять фото

Мужчина в Чебоксарах фотографирует девушек в купальниках на пляже и отказывается удалять кадры. Полиция не помогла прекратить его деятельность.

Две местные жительницы пожаловались на извращенца в соцсетях. По их словам, мужчина снимал их, пока они были в купальниках. Просьбы прекратить съемку и удалить сделанные кадры он проигнорировал и продолжил вести себя «вызывающе».

Тогда девушки обратились к полицейскому. Вместе с ним они снова подошли к извращенцу. На вопрос, зачем он фотографирует девушек в купальниках, мужчина сказал: «Это мое дело». Он также показывал им распечатанную бумагу о том, что «имеет право фотографировать в общественных местах» (при этом публикация и использование фотографий с людьми регулируются законом об охране изображения).

При этом девушки подчеркнули, что они не давали согласия на съемку. Они побоялись, что мужчина может опубликовать их снимки в соцсетях или на каких-то сомнительных сайтах.

Также девушки добавили, что мужчина успел снять других отдыхающих на пляже, которые были против такой съемки. Но даже разборки с полицией не помогли. Мужчина заявил, что «еще вернется» на пляж.

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