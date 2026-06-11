Гуманитарный груз для участников СВО отправили сотрудники Наро-Фоминского МФЦ

9 июня сотрудники Наро-Фоминского МФЦ совместно с администрацией округа передали гуманитарную помощь бойцам СВО, находящимся на лечении в Селятинском военном госпитале, и на передовую. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Елена Кузнецова, отметила, что администрация округа во главе с Романом Шамнэ ведет постоянную работу по оказанию всесторонней помощи воинским подразделениям, дислоцирующимся на территории округа, чьи бойцы сейчас находятся на передовой.

«Теперь эстафету приняли и сотрудники МФЦ, и это доказывает, что мы все едины, у нас одна цель — поддержать ребят. За каждого бойца мы переживаем, как за родного, скорейшего всем выздоровления, пусть каждый вернется домой», — пояснила Кузнецова.

По словам директора МФЦ Наро-Фоминского горокруга Гульсиры Воловиковой, для учреждения это была первая передача гуманитарного груза на СВО.

«Мы обратились в Ассоциацию ветеранов СВО и узнали, что в данный момент у Селятинского госпиталя есть потребность в канцелярских принадлежностях. Кроме того, силами сотрудников мы собрали и другие предметы первой необходимости: средства личной гигиены, продукты быстрого приготовления, влажные салфетки и полотенца, средства от насекомых», — сказала Гульсира Воловикова.

Инициатива сотрудников МФЦ стала частью комплексной работы Наро‑Фоминского округа по поддержке участников СВО. Подобные гуманитарные акции будут продолжаться, пока каждый боец не вернется домой. Вместе — мы сила!

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.