Появилась новая версия гибели хоккеиста и его дедушки в Салавате

Появилась новая версия по делу о трагической гибели 21-летнего хоккеиста Егора Ядыкина. Виновным в смерти спортсмена может быть его родной дедушка, сообщает Mash Batash .

Согласно первой версии, внук вместе с дедом отправился на охоту. Он сидел на заднем сиденье автомобиля, а затем потянулся за ружьем, которое случайно выстрелило и снесло парню челюсть. Он погиб на месте.

По второй версии, трагедия произошла в гараже. Дедушка учил внука стрелять, но тот неправильно взял оружие и выстрелил себе в челюсть. Он погиб на месте. После трагедии дедушка записал сообщение родным и свел счеты с жизнью.

Ядыкин был двукратным чемпионом России среди юниоров. С 2022 по 2025 год он выступал за «Омские Крылья». Прошлый сезон спортсмен отыграл за «Норильск».

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