Трагедия на охоте: воспитанник «Авангарда» Егор Ядыкин погиб в Башкирии

В башкирском Салавате при трагических обстоятельствах погиб 21-летний хоккеист, воспитанник омского «Авангарда» Егор Ядыкин, сообщает «Mash на спорте» .

Парень поехал на охоту вместе с дедом. Спортсмен сидел в машине сзади и в какой-то момент потянулся на переднее сиденье за ружьем. Оружие случайно выстрелило в него.

Дробь снесла хоккеисту нижнюю челюсть. После этого дед хоккеиста записал семье голосовое сообщение, где рассказал обо всем случившемся. Он заявил, что не может жить после этой трагедии. Пенсионер покончил с собой.

Ядыкин был двукратным чемпионом России среди юниоров. С 2022 по 2025 год он выступал за «Омские Крылья». Прошлый сезон спортсмен отыграл за «Норильск».

«Он был добрым человеком, который излучал позитив и страсть к хоккею… Это большая утрата хоккейной семьи», — написали в хоккейном клубе «Авангард», чьим выпускником был Ядыкин.

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