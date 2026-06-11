Вице-губернатора Новосибирской области задержали в Москве с наркотиками

В Москве задержали вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова. При обыске в гостиничном номере, который снимал чиновник, нашли синтетические наркотики. По факту обнаружения запрещенных веществ возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков, сообщает Baza .

Сам чиновник признал свою вину и сейчас сотрудничает со следствием. По данным правоохранителей, он дает показания и помогает выяснить все обстоятельства произошедшего. В связи с инцидентом Петухов был снят с должности заместителя губернатора Новосибирской области.

Юрий Петухов считался одним из самых влиятельных чиновников региона. Более 10 лет он курировал внутреннюю политику области, отвечал за работу органов власти и кадровые назначения. Примечательно, что Петухов сохранил свой высокий пост даже после смены губернатора, что подчеркивает его статус и доверие со стороны руководства.

Задержание высокопоставленного чиновника в Москве вызвало широкий резонанс в регионе. Коллеги и эксперты обсуждают возможные последствия для администрации области. Уголовное дело продолжает расследоваться, следствие проверяет все обстоятельства и возможную причастность Петухова к другим правонарушениям. Суд уже заключил Петухова под стражу.

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