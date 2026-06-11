Цены на куриные яйца в России за год выросли до 125 рублей

За год цены на куриные яйца в России выросли на 5% — до 125 рублей за десяток, тогда как в Москве они, напротив, снизились на 0,8% (до 127 рублей), сообщили РИАМО эксперты сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

Для исследования были отобраны яйца разных производителей и категорий (СО, С1, С2) и проанализирована их стоимость в торговых сетях российских городов при помощи сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

Результаты показали разнонаправленную динамику. В среднем по России десяток яиц за год подорожал на 5%, и средняя стоимость достигла 125 рублей. При этом в Москве ситуация оказалась противоположной: за тот же период яйца подешевели на 0,8%, хотя средняя цена в столице все же немного выше общероссийской — 127 рублей за десяток.

В исследовании приведены средние цены с учетом акционных предложений в торговых сетях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.