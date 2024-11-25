В послании президента могут быть озвучены изменения в ядерной доктрине

Сенатор Ольга Епифанова рассказала, что в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию могут быть показаны новинки вооружения, а аткже озвучены или зафиксированы изменения в ядерной доктрине, пишет РИА Новости .

По ее словам, возможно, будут озвучены меры поддержки участников спецоперации.

Епифанова также предположила, что, скорее всего, будет озвучено концептуально новое видение по процессу мирного урегулирования между Россией и Украиной.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил основы госполитики страны в области ядерного сдерживания. В основах госполитики РФ по данному вопросу находится сдерживание потенциального противника от агрессии против страны и ее союзников, это относится к числу высших приоритетов государства.