В послании президента могут быть озвучены изменения в ядерной доктрине
Сенатор Ольга Епифанова рассказала, что в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию могут быть показаны новинки вооружения, а аткже озвучены или зафиксированы изменения в ядерной доктрине, пишет РИА Новости.
По ее словам, возможно, будут озвучены меры поддержки участников спецоперации.
Епифанова также предположила, что, скорее всего, будет озвучено концептуально новое видение по процессу мирного урегулирования между Россией и Украиной.
Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил основы госполитики страны в области ядерного сдерживания. В основах госполитики РФ по данному вопросу находится сдерживание потенциального противника от агрессии против страны и ее союзников, это относится к числу высших приоритетов государства.