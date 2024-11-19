Путин утвердил основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания

В основах госполитики РФ по данному вопросу находится сдерживание потенциального противника от агрессии против страны и ее союзников, это относится к числу высших приоритетов государства. При этом государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, еще она должна гарантировать защиту суверенитета и целостности территории.

В разделе о сущности ядерного сдерживания указано, что агрессия любой страны из состава военной коалиции против России или ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом.

Как поясняется в документе, ядерное сдерживание нужно, чтобы потенциальный противник понимал, что возмездие в случае агрессии будет неотвратимым.

РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие, если противник использует ядерное или оружие массового поражения, а также если создается критическая угроза для территориальной целостности России или Белоруссии.

Документ вступает в силу со дня опубликования.