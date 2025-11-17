В Польше заявили, что на страну готовится вооруженное нападение

Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что некий противник создает в Польше условия, «благоприятствующие потенциальной агрессии» на территории республики, сообщает РБК со ссылкой на Rzecz Pospolita.

Кукула такими словами прокомментировал заявление главы Пентагона Питера Хегсета о том, что мир находится в ситуации, похожей на 1939 и 1981 годы. По словам польского генерала, сейчас все зависит от позиции страны: сможет ли она «сдержать противника» или, наоборот, «подтолкнет его к агрессии».

Также Кукула прокомментировал серию кибератак и диверсий, о которых заявляют польские власти. Генерал утверждает, что «противник начал подготовку к войне». Он считает, что в Польше специально создают условия, которые помогут «подорвать доверие к правительству и силовым структурам».

Ранее в Польше дважды за сутки был поврежден железнодорожный путь Варшава — Люблин, по которому доставляют военную помощь Украине. Польский премьер Дональд Туск считает, что происшествие возникло из-за диверсии.

