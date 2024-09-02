В Польше назвали своим долгом сбивать ракеты ВС РФ в небе над Украиной

По словам главы польского МИД Радослава Сикорского, уничтожать ракеты ВС РФ над территорией Украины — долг Польши. Об этом сообщает РИА Новости .

Дипломат в интервью Financial Times отметил, что Варшава должна защищать свое воздушное пространство. Для этого недостаточно проявлять готовность уничтожить воздушные цели только над своей территорией.

Польше нужно быть готовой сбивать ракеты ВС РФ в небе Украины, чтобы они не залетели на ее территорию. Киев, по словам Сикорского, будет не против, если Варшава поможет ему в этом.

Ранее депутат польского парламента Януш Ковальский заявил, что главу МИД Украины Дмитрия Кулебу нужно признать персоной нон грата. По его мнению, дипломата необходимо выгнать из государства после слов о Волынской резне.