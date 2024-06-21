В Подмосковье выборы в Советы депутатов пройдут в течение трех дней

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В Подмосковье голосовать на выборах в Советы депутатов будут с 6 по 8 сентября

Очередное заседание Избирательной комиссии Московской области состоялось в пятницу, в рамках него приняли решение голосовать на выборах в Советы депутатов в течение трех дней, сообщается в официальном Telegram-канале Мособлизбиркома .

«Провести выборы депутатов Советов депутатов муниципальных образований Московской области — 6, 7 и 8 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

Жители Подмосковья, которые находятся в местах с отсутствием помещений для голосований и транспортным затруднением, смогут сделать свой выбор 6 и 7 сентября.

Ранее сообщалось, что в Московской области партия «Единая Россия» приступила к защите предвыборных стратегий. Осенью в регионе пройдут выборы депутатов муниципальных советов в 25 городских округах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.