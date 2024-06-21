Подмосковная «Единая Россия» приступила к защите предвыборных стратегий

Осенью текущего года в единый день голосования выборы депутатов муниципальных советов пройдут в 25 городских округах Московской области. Кроме этого, дополнительные выборы состоятся в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Первый заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын отметил, что накануне старта выборной кампании муниципальные штабы традиционно готовят собственные стратегии. Они основываются на базовом принципе партии — внимании к людям, их проблемам и заботам.

«Разработка индивидуальных подходов обусловлена тем, что Московская область достаточно неоднородна. В каких-то сферах жизни возможны общие решения. Например, в рамках народной программы „Единая Россия“ обеспечивает строительство новых образовательных, культурных, спортивных объектов, развитие дорожной инфраструктуры. Но ситуация не стоит на месте. То, что было не актуально в ходе прошлых кампаний, в этом году приобретает первостепенное значение. Сбор и анализ потребностей жителей как раз лежит в основе предвыборной стратегии каждого городского округа. Региональный исполнительный комитет внимательно следит за этим», — заявил Перепелицын.

Он также добавил, что начиная с 28 июня в муниципалитетах, в которых осенью состоятся выборы депутатов, пройдут конференции местных политсоветов. Партийцам предстоит утвердить списки кандидатов, которые будут выдвинуты от «Единой России».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.