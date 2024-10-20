В Подмосковье Путин проводит неформальную встречу с президентом ОАЭ

Официальная программа визита президента ОАЭ запланирована на 21 октября. Сегодня главы двух государств решили пообщаться в неформальной обстановке.

«Уважаемый господин президент, позвольте вас сердечно поприветствовать в Москве. Мы все, все члены делегации России, вспоминаем наш последний визит в вашу страну и то, как вы тепло нас принимали в декабре прошлого года. Все наши договоренности выполняются и в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства», — сказал Путин, обращаясь к своему гостю.

О чем именно будут разговаривать главы государств, не уточняется.

Ранее Путин по телефону пообщался с президентом Сербии Александром Вучичем и поздравил его с 80-летием с момента освобождения Белграда. По итогу разговора президенты договорились поддерживать личную связь.