В Пентагоне объяснили, чем занимаются сотрудники ведомства на Украине

Сотрудники Пентагона на Украине занимаются логистикой и учетом оружия

Сотрудники Пентагона на Украине не готовят военнослужащих ВСУ, а занимаются логистикой и учетом оружия, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя минобороны США Патрика Райдера.

«Военнослужащие США не проводят подготовку местных сил внутри Украины. Небольшое количество советников поддерживают логистику, участвуют в программе надзора за вооружениями», — сообщил военный чиновник на брифинге.

Он уточнил, что Вашингтон не увеличивает количество военных советников в Киеве, понимая риски для этих специалистов.

Ранее сообщалось, что американские власти без публичных объявлений передали Украине баллистические ракеты ATACMS.