В Панаму отправится представитель США

Новый госсекретарь США Марко Рубио планирует поехать в Панаму на следующей неделе, сообщает РИА Новости .

Подробности визита, о котором указывает Bloomberg, не приводится.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении вернуть под контроль Вашингтона Панамский канал якобы из-за влияния Китая.

Власти Панамы негативно отреагировали на слова американского лидера, заявив о полном суверенитете страны.

Панамский канал в 1977 году по соглашению с США был передан панамскому правительству.