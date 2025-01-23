В Панаму отправится представитель США
Госсекретарь США Рубио планирует поехать в Панаму
Новый госсекретарь США Марко Рубио планирует поехать в Панаму на следующей неделе, сообщает РИА Новости.
Подробности визита, о котором указывает Bloomberg, не приводится.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении вернуть под контроль Вашингтона Панамский канал якобы из-за влияния Китая.
Власти Панамы негативно отреагировали на слова американского лидера, заявив о полном суверенитете страны.
Панамский канал в 1977 году по соглашению с США был передан панамскому правительству.