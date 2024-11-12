В ООН пройдут заседания по Украине и Ближнему Востоку

В следующий понедельник в Совете Безопасности ООН состоятся заседания по Украине и Ближнему Востоку, об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, пишет РИА Новости .

«18 (ноября — ред.) у нас два знаковых заседания, которые выделяют председательство (Великобритании в СБ ООН — ред.) с участием британского министра иностранных дел», — сообщил Полянский.

По его словам, вопросы Ближнего Востока будут обсуждать в первой половине дня, а Украину — во второй половине понедельника. Заседание будет проходить по местному времени Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что в ООН приняли российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом. За документ проголосовали 116 стран. Против принятия резолюции высказались 54 государства.