Третий комитет Генассамблеи ООН проголосовал за резолюцию «Борьба с героизацией нацизма», внесенной на рассмотрение Россией на фоне проводимой СВО на Украине, пишет «КоммерсантЪ».

За документ проголосовали 116 государств, против — 54 страны. Воздержались от голосования представители 11 стран.

В ООН также включили в резолюцию поправку о военной операции России против неонацизма на Украине. Поправку поддержали 66 стран, 43 проголосовали против, 51 воздержалась.

Россия подготовила резолюцию в соавторстве с Китаем, ЮАР, Северной Кореей, Арменией и Сербией. В тексте говорится об осуждении инцидентов, связанных с пропагандой и героизацией нацизма.

Ранее в ООН отказались от конкретики при комментарии фактов ношения нацистских символов служащих ВСУ, которые издевались над стариком в Курской области.