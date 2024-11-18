В ООН отказались от конкретики при комментарии возможных ударов по России

В ООН призвали защищать гражданских после сообщений об ударах вглубь России

В ООН призвали все стороны конфликта на Украине защищать гражданских после сообщений об ударах вглубь России, сообщает ТАСС .

«Все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились», — сказал официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Вашингтон якобы дал разрешение Украине на атаки американскими ракетами до 300 км по территории России. При этом официального заявления на этот счет Белый дом до сих не сделал.

Президент РФ Владимир Путин указывал, что ситуация радикально изменится, если Запад разрешит Киеву бить вглубь РФ.