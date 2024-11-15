В ООН рассказали, почему не реагируют на убийства ВСУ российских журналистов

Управление верховного комиссара ООН по правам человека дало объяснение отсутствию реакции на убийства 30 российских журналистов, которые совершил Киев, сообщает RT .

«Россия не предоставляет нам доступ в эти регионы, поэтому мы не можем подтвердить полученную информацию по этому поводу», — сказал представитель управления Рено де Виллен.

Ранее УВКПЧ направило России запрос для работы своих сотрудников на территории Курской, Белгородской и Брянской областей, чтобы оценить ситуацию с правами человека на фоне вторжения ВСУ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что заявление УВКПЧ не станет представлением.