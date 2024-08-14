Захарова прокомментировала обращение ООН о доступе в Курскую область

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала просьбу управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область. По словам дипломата, Москва очень надеется, что это заявление не является перформансом или желанием снять с себя ответственность.

Ранее УВКПЧ ООН попросило Россию о доступе в Курскую область, чтобы проверить заявления о нарушениях прав человека украинскими военными.

Захарова также выразила надежду, что речь идет о «каком-то пути к пробуждению» УВКПЧ.

«На протяжении многих лет мы стучали во все двери и звонили во все колокола, и вот, наконец, у них проявилось такое желание разобраться с нарушениями прав человека со стороны киевского режима», — заявила офпред внешнеполитического ведомства в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Она подчеркнула, что в этом случае имеют место быть не нарушения прав человека, а террористические акты. Захарова призвала не подменять эти понятия.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что на просьбу УВКПЧ ООН дадут соответствующий ответ.