В окружении Трампа планируют возобновить ядерные испытания

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Советник Трампа предложил снова проводить испытания ядерного оружия

Советник экс-президента Доналда Трампа Роберт О’Брайан предложил снова проводить испытания ядерного оружия в случае победы на выборах своего руководителя, пишет RT .

Кроме испытаний, необходимо возобновить и производству изотопов для ядерных установок.

«США должны поддерживать техническое и количественное превосходство над совместными ядерными арсеналами России и Китая», считает американский экс-чиновник.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса могут активировать готовность ядерных вооружений.