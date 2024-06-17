Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с изданием Telegraph заявил, что страны альянса обговаривают перспективы приведения ядерных боеголовок, которые стоят у них на вооружении, в боевую готовность, сообщает «Царьград».

Британская газета отмечает, что такими шагами НАТО намерено в первую очередь «послать сигнал» своим противникам. Прежде всего таковыми выступают Россия и Китай.

«В не очень далеком будущем НАТО, вероятно, столкнется с тем, с чем раньше не сталкивалась, а именно с двумя потенциальными противниками с ядерным оружием», — сказал Столтенберг.

Генсек альянса также отказался «вдаваться в оперативные подробности» о количестве ядерных боеголовок, которые участникам блока предстоит привести в готовность. Тем не менее, представителям НАТО необходимо консультироваться по данным темам, чем они и заняты, добавил Столтенберг.