В новом правительстве РФ сохранился прежний состав министерств

сегодня в 17:24

В указе главы государства Владимира Путина сохранено число и названия министерств РФ, которые будут в новом правительстве, сообщает ТАСС .

Пять из ведомств (МИД, Минобороны, МВД, МЧС, Минюст) подчинены прямо президенту России. Главы остальных — председателю правительства страны.

Премьер-министру РФ подчиняются Минздрав, Минкультуры, Минприроды, Минобрнауки и Минпросвещения, Минпромторг, Минсельхоз, Минспорт и другие.

Также был сохранен перечень и названия федеральных служб, которые находятся в подчинении главы государства или соответствующим министерствам. Но изменился статус Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Это ведомство вывели из ведения Минобороны, теперь оно починяется президенту.

Всего в структуре федеральных органов власти страны на сегодняшний день находятся 17 агентств и 29 служб.

Ранее Путин утвердил структуру нового правительства России. В его указе отмечено, что глава кабмина имеет 10 заместителей.