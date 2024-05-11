Путин утвердил структуру нового правительства России
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Глава государства Владимир путин подписал указ, которым утвердил структуру нового правительства РФ, сообщается на сайте Кремля.
В документе прописано, что глава кабмина имеет 10 заместителей. Среди них один первый зампредседателя правительства страны, зампредседателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе и зампредседателя правительства — руководитель аппарата правительства.
Данный указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Ранее Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства России. За него отдали голоса 83,3% депутатов. Затем Путин подписал указ о назначении Мишустина на эту должность.