Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства РФ

сегодня в 18:39

Глава государства Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России, сообщается на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства», — говорится в тексте документа.

Ранее Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства РФ. Его на данный пост предложил поддержать глава государства.

За назначение Мишустина проголосовали 83,3% парламентариев, воздержались — 12,7%. Голосов против не было.