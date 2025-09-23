В Нью-Йорке полиция остановила автомобиль Макрона для проезда кортежа Трампа
Фото - © скриншот
В Нью-Йорке сотрудники полиции остановили автомобиль французского президента Эммануэля Макрона, чтобы пропустить кортеж американского лидера Дональда Трампа, сообщает телеканал BMFTV.
«Макрон, покидавший штаб-квартиру ООН, <…> был заблокирован на улице президентским кортежем Дональда Трампа», — говорится в публикации.
На опубликованных кадрах видно, как французский лидер разговаривает с сотрудником полиции. Правоохранитель извинился и объяснил причину, по которой был перекрыт проезд. Затем Макрон звонит Трампу заявляет, что ждет на улице, так как для проезда кортежа президента США перекрыли дорогу.
Через несколько минут движение на улице было восстановлено, но только для пешеходов, что заставило Макрона пойти пешком и продолжить беседу с Трампом посреди улицы.
