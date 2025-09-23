В Нью-Йорке полиция остановила автомобиль Макрона для проезда кортежа Трампа

«Макрон, покидавший штаб-квартиру ООН, <…> был заблокирован на улице президентским кортежем Дональда Трампа», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как французский лидер разговаривает с сотрудником полиции. Правоохранитель извинился и объяснил причину, по которой был перекрыт проезд. Затем Макрон звонит Трампу заявляет, что ждет на улице, так как для проезда кортежа президента США перекрыли дорогу.

Через несколько минут движение на улице было восстановлено, но только для пешеходов, что заставило Макрона пойти пешком и продолжить беседу с Трампом посреди улицы.

Ранее в Белом доме набросились на Прибалтику, упрекнув страны региона в опасной агрессии по отношению к России.