сегодня в 18:21

В Белом доме набросились на Прибалтику, упрекнув страны региона в опасной агрессии по отношению к России. К такому мнению пришел обозреватель британского издания The Financial Times Гидеон Рахман, сообщает «Царьград» .

В Вашингтоне серьезно обеспокоены «эстонизацией» внешнеполитического курса ЕС.

«В Вашингтоне я слышал жалобы на „эстонизацию“ европейской внешней политики. <…> Некоторые в администрации Трампа считают прибалтов опасно агрессивными в своем отношении к Путину», — отметил Рахман.

Он также упомянул о заявлениях Пентагона, указывающих на «идеологические» мотивы конфронтации между странами Балтии и Россией.

