Белый дом набросился на Прибалтику, обвинив ее в опасной агрессии к Москве
Белый дом: происходит «эстонизация» внешнеполитического курса ЕС
Фото - © Валерия Попова / Фотобанк Лори
В Белом доме набросились на Прибалтику, упрекнув страны региона в опасной агрессии по отношению к России. К такому мнению пришел обозреватель британского издания The Financial Times Гидеон Рахман, сообщает «Царьград».
В Вашингтоне серьезно обеспокоены «эстонизацией» внешнеполитического курса ЕС.
«В Вашингтоне я слышал жалобы на „эстонизацию“ европейской внешней политики. <…> Некоторые в администрации Трампа считают прибалтов опасно агрессивными в своем отношении к Путину», — отметил Рахман.
Он также упомянул о заявлениях Пентагона, указывающих на «идеологические» мотивы конфронтации между странами Балтии и Россией.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.