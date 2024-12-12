В Нигере приостановили вещание Би-би-си
Би-би-си в Нигере отключили передатчики на три месяца
Британскому телеканалу Би-би-си в Нигере отключили передатчики на три месяца, сообщает ТАСС.
Министерство связи страны разослало просьбу о прекращении трансляции трем местным вещателям.
В письме содержится просьба немедленно приостановить действие программ на три месяца. Также власти страны предписали отключить все средства передачи и приема британского канала, указано в публикации.
Ранее в МИД России объявили о планах открыть посольство в этой африканской республике.