В Нигере приостановили вещание Би-би-си

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Би-би-си в Нигере отключили передатчики на три месяца

Британскому телеканалу Би-би-си в Нигере отключили передатчики на три месяца, сообщает ТАСС .

Министерство связи страны разослало просьбу о прекращении трансляции трем местным вещателям.

В письме содержится просьба немедленно приостановить действие программ на три месяца. Также власти страны предписали отключить все средства передачи и приема британского канала, указано в публикации.

Ранее в МИД России объявили о планах открыть посольство в этой африканской республике.