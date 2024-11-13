Россия планирует открыть посольство в Нигере

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал, что Россия откроет посольство в Нигере. По его словам, процесс оформления посла в эту страну уже запущен, пишет ТАСС .

Богданов отметил, что ведется работа для того, чтобы восстановить там посольство».

Дипломатические отношения между СССР и Нигером были установлены в 1972 году, тогда страны обменялись посольствами. Российское диппредставительство в этой стране было закрыто в 1992 году, нигерское в России — на три года позже.

Ранее на московском здании, в котором расположено американское посольство, появилось послание гражданам США накануне выборов президента. Была использована игра слов.