В НАТО разрабатывают стратегию ответа на возможные «гибридные атаки» России

Помощник генсека НАТО по инновациям, гибридным действиям и кибербезопасности Джеймс Аппатурай заявил, что Североатлантический альянс разрабатывает стратегию действий в ответ на возможные разрушительные «гибридные атаки» со стороны Москвы, сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что за последние несколько лет государства-члены альянса столкнулись с большим количеством атак на критическую инфраструктуру. За атаками якобы может стоять Кремль.

«Счет идет на десятки (атак — ред.). Доходит до сотни. А еще есть много сорванных замыслов. <…> Одна из таких атак может привести к чему-то большему», — сказал Аппатурай в интервью британскому телеканалу Sky News.

По словам чиновника, НАТО хочет быть готовым к предотвращению атаки, которая могла бы привести к большому числу жертв или к масштабному экономическому ущербу. Стратегия по реагированию на гибридные угрозы не обновлялась с 2015 года. Новый документ, предположительно, примут на саммите альянса в следующем году.

Аппатурай добавил, что альянс намерен прочертить так называемые красные линии, а затем принять решение, как донести это информацию до России. При этом формулировки запретных зон должны быть четкими, а возможный ответ жестким.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО получат решительный отпор Москвы, если создадут для РФ новые ракетные угрозы.