Лавров рассказал о мерах против США и НАТО

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Лавров: США и НАТО получат решительный отпор на угрозы для России

США и НАТО получат решительный отпор Москвы, если создадут для России новые ракетные угрозы, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава ведомства заявил, что Россия готова к любому варианту развития событий.

«В случае создания новых ракетных угроз противники получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер», — сказал министр.

Он добавил, что Москва учтет возможные шаги Запада к равноправному диалогу.

Ранее Лавров прокомментировал ситуацию на международном турнире по быстрым шахматам, где Магнуса Карлсена отстранили от соревнований из-за внешнего вида.