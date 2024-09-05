В НАТО начали обсуждать применение ВСУ дальнобойных ракет

сегодня в 20:34

В НАТО заявили, что для ВСУ важно наносить удары по военным объектам, находящимся на территории РФ. Поэтому западные страны сейчас обсуждают применение Украиной дальнобойных ракет, сообщает Lenta.ru .

С соответствующим заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, внутри Североатлантического альянса идет дискуссия на тему ударов ВСУ дальнобойными ракетами.

Он отметил, что для Украины это возможность достигать военных объектов на территории РФ.

Столтенберг добавил, что его «обрадовало» решение многих стран НАТО полностью снять или смягчить ограничения на подобные удары.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада дальнобойное оружие для ударов по России. Кроме того, он заявил, что ВСУ нуждаются в соответствующих западных снарядах и ракетах.