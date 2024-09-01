Зеленский потребовал от Запада дальнобойное оружие для ударов по России
Владимир Зеленский призвал страны Запада разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России, пишет РИА Новости.
«Нам нужны и разрешения на дальнобойность и ваши дальнобойные снаряды и ракеты», — сказал Зеленский, обращаясь к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции и Германии.
Заявление было сделано во время традиционного вечернего эфира.
Ранее сообщалось, что США сохраняют политику ограничений для ВСУ по ударам американским оружием вглубь российской территории.