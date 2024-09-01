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Зеленский потребовал от Запада дальнобойное оружие для ударов по России

«Нам нужны и разрешения на дальнобойность и ваши дальнобойные снаряды и ракеты», — сказал Зеленский, обращаясь к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции и Германии.

Заявление было сделано во время традиционного вечернего эфира.

Ранее сообщалось, что США сохраняют политику ограничений для ВСУ по ударам американским оружием вглубь российской территории.