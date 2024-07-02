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В Москве заочно арестовали генерал-лейтенанта и экс-министра финансов Украины

Постановлениями суда заочно им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок начнет исчисляться с момента экстрадиции в РФ или со дня их задержания в стране.

Шлапак и Довгань обвиняются в преступлении по части 1 статьи 356 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Они также были объявлены в международный розыск. Об объявлении в розыск Шлапака стало известно 3 мая, Довганя — 2 июля.

Александр Шлапак был министром финансов Украины с 27 февраля по 2 декабря 2014 года. Довгань — экс-командующий оперативным командованием «Запад» ВСУ, генерал-лейтенант.