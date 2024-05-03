Два украинских экс-чиновника объявлены Россией в розыск
Экс-министр финансов и бывший глава Нацбанка Украины объявлены Россией в розыск
Экс-министр финансов Александр Шлапак и бывший глава Нацбанка Украины Степан Кубив, обвиняемые в финансировании АТО в Донбассе, объявлены в розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию в базе российского МВД.
Ранее МВД России объявило в розыск секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко по уголовной статье.
В розыске также находятся бывший руководитель СБУ Валентин Наливайченко.
В конце апреля ведомство объявило в розыск депутатов Верховной рады Алексея Гончаренко и Владимира Парасюка, экс-генпрокурора Украины Виталия Ярему и украинского предпринимателя Сеяра Куршутова, активиста Геннадия Друзенко и украинских телеведущих Янину Соколову и Наталью Мосейчук.