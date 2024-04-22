В Молдавии лидера партии «Возрождение» допрашивают после визита в Москву

Депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила, что Служба информации безопасности (СИБ) забрала на допрос лидера партии «Возрождение» Наталью Параску после визита в российскую столицу на съезд молдавской оппозиции, сообщает ТАСС .

«Сейчас она (Параску - ред.) находится на допросе у сотрудников СИБ. Территориально я не могу сказать, происходит это в аэропорту или в офисе СИБ», — сказала Таубер.

В понедельник вечером в кишиневском аэропорту силовики задержали участников съезда молдавских политиков «Победа», который прошел в Москве.

Ранее независимый депутат парламента Молдавии от Гагаузии, член бюро партии «Возрождение» Александр Суходольский заявил, что оппозиционный блок «Победа» был создан в ответ на действия нынешних молдавских властей.