В Мюнхене впервые подняли вопрос о европейском ядерном оружии

На Мюнхенской конференции по безопасности европейские лидеры впервые серьезно затронули тему создания собственного потенциала ядерного сдерживания. Это свидетельствует о нарастающей в Европе тревоге относительно надежности гарантий США, известных как «ядерный зонтик», сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

В своих выступлениях об этом говорили и канцлер Германии Фридрих Мерц, и президент Франции Эммануэль Макрон. Желание инициировать предметное обсуждение вопроса о европейском ядерном оружии является прямым следствием разрушения уверенности в том, что США неизбежно придут на помощь в случае агрессии против стран Европы.

В рамках конференции в Мюнхене также состоялась закрытая встреча представителей европейских государств, посвященная данной проблематике. При этом все эти обсуждения пока носят первоначальный, предварительный характер.

В настоящее время концепция «европейского сдерживания» сводится к арсеналам лишь двух держав: Франции, не входящей в Группу ядерного планирования НАТО, и Великобритании, вышедшей из ЕС. При этом Париж недвусмысленно дает понять, что, даже рассматривая возможность расширения своей ядерной защиты на другие страны континента, окончательное решение о применении такого оружия всегда останется исключительной прерогативой французского руководства. Делиться этим правом Франция не намерена.

Наиболее активную роль в продвижении дискуссии о европейском ядерном сдерживании, по данным издания, играют страны Балтии, Швеция и Бельгия.

