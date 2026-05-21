Пещера Шульган-Таш в Башкирии изменила версию о зарождении цивилизации

В 380 км от Уфы обнаружили палеолитические рисунки возрастом до 17 тыс лет

В заповеднике Шульган-Таш в 380 км от Уфы обнаружены палеолитические рисунки возрастом до 17 тысяч лет. Открытие поставило под сомнение версию о европейском центре зарождения цивилизации, сообщает kp.ru .

Капова пещера (Шульган-Таш) на Южном Урале стала одним из важнейших археологических объектов России. Здесь сохранились изображения мамонтов и других животных, выполненные охрой в эпоху палеолита.

Рисунки в 1958 году обнаружил зоолог Александр Рюмин. Он работал в заповеднике и самостоятельно исследовал пещеру, куда поднимал осветительное оборудование. Изначально часть ученых сомневалась в подлинности находки, однако позже экспертиза подтвердила возраст изображений — 14–17 тысяч лет.

Открытие показало, что развитая художественная традиция существовала не только в пещерах Франции и Испании, но и на территории современной России. Это стало аргументом против версии о единственном европейском центре зарождения цивилизации.

Сегодня на месте пещеры работает современный музейный комплекс. Шульган-Таш включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри пещеры сохранились подлинные изображения, а также следы поздних надписей, включая граффити «МГУ 1974 год», которые позже пришлось удалять. Комплекс стал одним из ключевых туристических и научных центров региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.