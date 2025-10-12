В Миссисипи два человека погибли при стрельбе на территории школьного кампуса

На территории школьного кампуса в американском штате Миссисипи произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, сообщает РИА Новости .

Известно, что стрельба произошла в городе Хайдельберг, полиция разыскивает подозреваемого 18-летнего молодого человека.

Отмечается, что стрельба произошла во время футбольной игры на стадионе.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в немецком городе Гисен произошла стрельба. Инцидент случился на главной площади населенного пункта, расположенного в земле Гессен, в результате чего пострадали люди.

