В Миссисипи два человека погибли при стрельбе на территории школьного кампуса
На территории школьного кампуса в американском штате Миссисипи произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, сообщает РИА Новости.
Известно, что стрельба произошла в городе Хайдельберг, полиция разыскивает подозреваемого 18-летнего молодого человека.
Отмечается, что стрельба произошла во время футбольной игры на стадионе.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в немецком городе Гисен произошла стрельба. Инцидент случился на главной площади населенного пункта, расположенного в земле Гессен, в результате чего пострадали люди.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.