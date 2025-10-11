Неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе в Гисене, есть пострадавшие
Фото - © РИА Новости
В немецком городе Гисен произошла стрельба. Инцидент случился на главной площади населенного пункта, расположенного в земле Гессен, в результате чего пострадали люди, сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.
Предварительно известно, что из-за стрельбы пострадали несколько человек. Стрелок пока не установлен.
Неизвестный открыл огонь в букмекерской конторе, после чего сбежал. Злоумышленника разыскивает полиция.
Другие подробности случившегося устанавливаются.
