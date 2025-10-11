Неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе в Гисене, есть пострадавшие

Происшествия

Фото - © РИА Новости

В немецком городе Гисен произошла стрельба. Инцидент случился на главной площади населенного пункта, расположенного в земле Гессен, в результате чего пострадали люди, сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

Предварительно известно, что из-за стрельбы пострадали несколько человек. Стрелок пока не установлен.

Неизвестный открыл огонь в букмекерской конторе, после чего сбежал. Злоумышленника разыскивает полиция.

Другие подробности случившегося устанавливаются.

