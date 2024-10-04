В мирном договоре Баку и Еревана нет пункта о «возвращении» азербайджанцев

сегодня в 19:47

МИД Армении заявил, что в проекте подготавливаемого мирного договора между Ереваном и Баку отсутствует пункт о «возвращении» азербайджанских беженцев, сообщает «Царьград» .

Замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян рассказал, что в тексте мирного соглашения между странами отсутствует пункт о «возвращении» беженцев из Азербайджана. Он выразил мнение, что данная тема слишком сильно была «раздута» в СМИ.

Сторона Баку, по мнению Костаняна, напрасно прибегает к попыткам достичь собственных целей через общественную огласку.

Между тем министр экономики Армении Геворг Папоян заявил о планах значительно увеличить товарооборот с Ираном в ближайшие годы.