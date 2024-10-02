Армения хочет нарастить товарооборот с Ираном до 1-3 млрд долларов

Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил о планах значительного увеличения товарооборота с Ираном в ближайшие годы. В частности, Ереван намерен увеличить объем торговли с Тегераном до 1 миллиарда долларов, а в будущем довести его до 3 миллиардов долларов, сообщает «Царьград» .

Это заявление было сделано в ходе заседания Евразийского экономического форума, который проходил в армянской столице. Папоян отметил, что укрепление экономических отношений между Арменией и Ираном создает новые возможности для развития обеих стран.

По словам министра, в прошлом году товарооборот между республиками составил 700 миллионов долларов. Хотя это уже является хорошим показателем, обе стороны настроены на дальнейший рост.

Для достижения цели увеличения товарооборота как минимум до 1 миллиарда долларов планируется развивать логистическую инфраструктуру, что упростит процесс торговли и повысит транспортную эффективность, указал Папоян.

«Создание экономических приграничных зон станет одним из основных инструментов, позволяющим привлечь инвестиции и развивать совместные проекты», — добавил Папоян.

Иран открыл в Ереване крупнейшее в мире торговое представительство, что подчеркивает его серьезные намерения и потенциал для активного сотрудничества.