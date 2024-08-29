В Минобороны Нидерландов запретили ВСУ атаковать гражданские объекты РФ

Нидерландский министр обороны Рубен Брекельманс назвал условие, при котором страна передала Украине оружие и в частности истребители F-16. Об этом сообщает РИА Новости .

Брекельманс сказал, что Амстердам запретил Киеву атаковать гражданские объекты на территории РФ, используя поставленное Нидерландами оружие. Такое условие Украина обязана соблюдать.

В остальных случаях, если законы ведения боевых действий не нарушаются, использовать технику можно. До этого сегодня командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхайм сказал, что Киев может применять поставленную Амстердамом военную технику для наступления против России.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявлял, что Соединенные Штаты не будут отправлять Украине истребители F-16. Запросы Киева на данный момент удовлетворены поставками из Дании и Нидерландов.