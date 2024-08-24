Министр ВВС США: Соединенные Штаты не будут передавать Украине истребители F-16

Вашингтон не будет в ближайшее время отправлять Киеву истребители своей разработки F-16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра американских ВВС Фрэнка Кендалла.

Сейчас Украина получает F-16 от двух европейских стран — Нидерландов и Дании. Они способны удовлетворить актуальные потребности киевского режима в военных самолетах.

Кендалл отметил, что Соединенные Штаты и их партнеры на Западе помогают Украине с обучением пилотов истребителей. В 2025 году большее количество летчиков соседней страны пройдут соответствующие курсы.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сказал, что у него нет подтверждений об использовании Украиной американских истребителей F-16. Так он опроверг заявления об их применении в зоне СВО.