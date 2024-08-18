Сальдо заявил, что у него нет данных об использовании Киевом истребителей F-16

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Сальдо не получал данных об использовании ВСУ F-16 на херсонском направлении

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что у него нет официальной подтверждающей информации об использовании Киевом американских истребителей F-16 на херсонском направлении, сообщает РИА Новости .

«У меня нет официальных данных, подтверждающих это», — ответил Сальдо на соответствующий вопрос.

8 августа глава администрации Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщал, что на херсонском направлении были замечены прибывшие на Украину истребители F-16.

Ранее стало известно, что Украина уже получила 6 истребителей F-16. По словам военного эксперта Виктора Баранца, это серьезная угроза для России.