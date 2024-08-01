«Серьезная угроза»: Баранец высказался о доставленных на Украину F-16

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, какую угрозу для России представляют первые самолеты F-16 на Украине. По его словам, американские истребители будут взлетать с украинских аэродромов и выполнять боевые задания, сообщает «ФедералПресс» .

«Самолеты F-16 — это действительно серьезная угроза. Правда, здесь многое зависит от их количества и от выучки личного состава. С этим у Украины есть проблема», — отметил эксперт.

На данный момент украинская сторона получила лишь ограниченное количество истребителей американского производства от своих партнеров из НАТО — первая партия состоит из шести F-16. Также Баранец подчеркнул, что в армии Украины недостаточно квалифицированных пилотов, способных эффективно эксплуатировать эти самолеты.

По словам военного эксперта, истребители F-16 остаются главной тактической целью для российской армии на территории Украины. Как только выяснится их местонахождение, по аэродромам будут нанесены ракетно-бомбовые удары.

В течение последних месяцев ВС РФ сосредоточивали свое внимание на украинских военных аэродромах, потенциально способных разместить истребители F-16, среди которых Староконстантинов, Броды и Миргород, поделился специалист.

Баранец считает, что несмотря на повреждения, полученные от атак российских войск, оставшиеся в строю самолеты продолжают представлять собой угрозу как для российских военных на линии фронта, так и для гражданской инфраструктуры на территории РФ.

«Нельзя исключать, что часть из них окажется способной взлетать и выполнять боевые задания. Мы готовимся, и мы будем им мешать», — заключил военный эксперт.