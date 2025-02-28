В Минфине США заявили о готовности сделки Вашингтона и Киева

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Бессент: сделка между США и Украиной готова

Сделка между США и Украиной по полезным ископаемым готова и ждет подписания на высшем уровне, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

«Это сделка по стратегическим минералам, нефти и газу, а также инфраструктурным активам, готова», — сказал американский чиновник, его слова приводит ТАСС.

Руководитель ведомства отметил, что правительства обеих стран одобрили документ.

Бессент добавил, что на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут быть обсуждены и иные вопросы.

Ранее Трамп подтвердил визит Зеленского в США в пятницу. Американский лидер также отметил, что проблема вхождения Украины в НАТО сейчас не актуальна.