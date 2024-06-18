В МИДе Италии рассказали, почему некоторые страны не подписали коммюнике по Украине

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что ряд стран, не подписавших итоговое заявление конференции по Украине в Швейцарии, не хотели портить отношения с РФ, сообщает РИА Новости .

15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран. Итоговое коммюнике не подписали такие государства, как Армения, Саудовская Аравия, Индия, Бахрейн, Бразилия и другие. Также позднее свои подписи отозвали Ирак и Иордания.

По словам Таяни, на решение этих стран повлияло стремление сохранить нейтральную позицию, чтобы не портить политические и экономические отношения с Россией, и иметь свободные руки в преддверии будущих переговоров.

Политик также заявил о необходимости «продвигать нарратив, который поддерживает украинскую позицию и привлекает основные страны, которые могут вести диалог с Москвой».

В Кремле при этом отметили, что бесперспективно искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России.