В МИД Украины заявили, что Киев не планирует создавать ядерное оружие

Пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Киев не владеет ядерным оружием и не планирует его создавать, сообщается в Telegram-канале дипведомства.

Он отметил, что Украина придерживается договора о нераспространении ядерного оружия и сотрудничает с МАГАТЭ.

в The Times сообщало, что Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в ответ на сокращение военной помощи США,

Как пишет издание, бомбу могут изготовить из плутония из отработанных топливных стержней ядерных реакторов. Такая технология использовалась для создания атомной бомбы Fat Man («Толстяк»), которую США сбросили на Нагасаки в 1945 году.