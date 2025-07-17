В интернете появился фишинговый сайт, похожий на сайт Мытищинской хорды

В интернете появился фишинговый сайт m-horda.ru, который дублирует сервис оплаты проезда по Мытищинской хорде. Данный сайт не имеет отношения к автодороге и ее оператору ООО «Транстолл», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на группу ВИС.

Прежде чем оплатить проезд обязательно проверьте в строке браузера адрес сайта. Официальный сайт Мытищинской хорды и компании, которая ее эксплуатирует– vis-transtoll.ru. Оплата, произведенная на сайте, не будет учитываться в счет оплаты проезда по Мытищинской хорде.

Данная схема мошенничества может использоваться и на других сайтах оплаты проезда по платным дорогам. Аферисты создают ресурсы, визуально практически неотличимые от официальных сайтов и индексирующиеся в поисковых системах. После ввода реквизитов банковской карты деньги списываются, а проезд остается не оплачен.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», – сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.

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